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Realting.com
Израиль
Arava Tichona Regional Council
Жильё в Arava Tichona Regional Council, Израиль
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9 объектов найдено
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Квартира 4 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
4
3
144 м²
€ 1,822,168
Пентхаус 3 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
3
2
150 м²
€ 1,797,207
Пентхаус 2 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
2
1
89 м²
€ 1,335,819
Квартира 2 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
2
1
78 м²
€ 998,448
Пентхаус 3 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
3
2
152 м²
€ 2,096,742
Пентхаус 4 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
4
4
700 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
2
2
112 м²
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
3
3
220 м²
Цена по запросу
Пентхаус 5 спален
Arava Tichona Regional Council, Израиль
5
3
158 м²
Цена по запросу
Параметры недвижимости в Arava Tichona Regional Council, Израиль
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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