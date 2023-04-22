Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. West Nusa Tenggara

Жильё с видом на море в West Nusa Tenggara, Индонезия

3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1 ванных комнат 50 м² 3/4 Этаж
€ 125,265
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1 ванных комнат 42 м² 3/4 Этаж
€ 110,846
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1 ванных комнат 32 м² 3/4 Этаж
€ 98,229
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…

Параметры недвижимости в West Nusa Tenggara, Индонезия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти