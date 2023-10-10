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Дома с видом на море в West Nusa Tenggara, Индонезия

Candidasa
5
Матарам
3
31 объект найдено
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€212,692
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€274,136
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€330,854
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€920,248
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€1,80 млн
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sengkol, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sengkol, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная двухэтажная вилла с двумя спальнями и ванными комнатами, расположенная в престижно…
€279,000
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kuta, Индонезия
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Преимущество раннего инвестирования по привлекательной цене! Новая дизайнерская вилла с 1 сп…
€99,000
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kuta, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kuta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современные двухспальные виллы с двумя ванными комнатами, собственным приватным бассейном, з…
€179,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 372 м²
Трехкомнатная вилла на вершине холма, которая находится на территории пятизвездочного бутик-…
Цена по запросу
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная вилла на пляже, которая находится на территории пятизвездочного бутик-комплекс…
Цена по запросу
Вилла 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Шикарная вилла с 2 спальнями и 3 ванными комнатами в средиземноморском стиле, расположенная …
€145,000
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Шикарная вилла с 1 спальней и 2 ванными комнатами в средиземноморском стиле, расположенная в…
€95,000
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Apuan, Индонезия
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Apuan, Индонезия
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Цена по запросу
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
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€330,854
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
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€302,495
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
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€236,325
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bukit, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
Комнаты 6
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
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€567,179
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bukit, Индонезия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
Комнаты 5
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
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€519,914
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bukit, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
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€472,649
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Wana Giri, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Wana Giri, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€143,685
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Wana Giri, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Wana Giri, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! L…
€809,175
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Wana Giri, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Wana Giri, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! М…
€713,700
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 301 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€876,291
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€481,157
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 7
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€604,991
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€586,085
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€562,452
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! …
€236,325
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€217,419
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
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€340,307

Типы недвижимости в West Nusa Tenggara

виллы

Параметры недвижимости в West Nusa Tenggara, Индонезия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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