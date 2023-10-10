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Дома с видом на горы в West Nusa Tenggara, Индонезия

Candidasa
5
Матарам
3
5 объектов найдено
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы в Sengkol, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы
Sengkol, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Yara, созданная в минималистичной, но элегантной стилистике, …
€71,000
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sengkol, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sengkol, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная двухэтажная вилла с двумя спальнями и ванными комнатами, расположенная в престижно…
€279,000
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kuta, Индонезия
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Преимущество раннего инвестирования по привлекательной цене! Новая дизайнерская вилла с 1 сп…
€99,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 372 м²
Трехкомнатная вилла на вершине холма, которая находится на территории пятизвездочного бутик-…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Apuan, Индонезия
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Apuan, Индонезия
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Цена по запросу

Типы недвижимости в West Nusa Tenggara

виллы

Параметры недвижимости в West Nusa Tenggara, Индонезия

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с бассейном
недорогая
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