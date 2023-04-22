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Квартиры с видом на горы в West Nusa Tenggara, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни
Canggu, Индонезия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 121 м² 4/4 Этаж
€ 288,379
ЛОКАЦИИ О.БАЛИ Umalas, Canggu. Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медит…

Параметры недвижимости в West Nusa Tenggara, Индонезия

с видом на море
недорогая
элитная
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