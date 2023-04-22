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Жильё в West Nusa Tenggara, Индонезия

8 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Gunungsari, Индонезия
Квартира 2 спальни
Gunungsari, Индонезия
2 ванных комнат 12 116 м²
€ 151,200
Первый Smart комплекс апартаментов премиум класса для жизни и инвестиций в престижном районе…
Дом 3 спальни в Gunungsari, Индонезия
Дом 3 спальни
Gunungsari, Индонезия
200 м²
€ 300,000
Статус: Аренда Кол-во лет: 37 Размер земельного участка: 3 сотки Жилая площадь: 200м Спален…
Дом 4 спальни в Gunungsari, Индонезия
Дом 4 спальни
Gunungsari, Индонезия
300 м²
€ 150,000
Район: Улувату Статус: Аренда Кол-во лет: 5 (более под запрос) Размер земельного участка: …
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1 ванных комнат 50 м² 3/4 Этаж
€ 125,265
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1 ванных комнат 42 м² 3/4 Этаж
€ 110,846
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1 ванных комнат 32 м² 3/4 Этаж
€ 98,229
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1/4 Этаж
€ 157,707
ПЕРВЫЙ КЛУБНЫЙ ДОМ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ ДЛЯ ЖИЗНИ В ГЛАВНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦ…
Квартира 2 спальни в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни
Canggu, Индонезия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 121 м² 4/4 Этаж
€ 288,379
ЛОКАЦИИ О.БАЛИ Umalas, Canggu. Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медит…

Параметры недвижимости в West Nusa Tenggara, Индонезия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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