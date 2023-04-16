Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Виллы

Купить вилла с видом на море в Индонезия

Ачех
1
Бали
1
Денпасар
1
Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 1 спальняв Keude Unga, Индонезия
Вилла 1 спальня
Keude Unga, Индонезия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 221 м² 4/1 Этаж
€ 360,279
Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у …

Параметры недвижимости в Индонезия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти