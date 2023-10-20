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Виллы в Ungasan, Индонезия

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9 объектов найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€569,371
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€521,923
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€474,476
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€415,166
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€341,622
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€263,334
Вилла 1 спальня с балконом, с гаражом, с Pool в Ungasan, Индонезия
Вилла 1 спальня с балконом, с гаражом, с Pool
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Комплекс люксовых вилл в калифорнийском стиле на юге Бали. С панорамным видом на океан. С в…
€360,000
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
Ungasan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Комплекс люксовых вилл в калифорнийском стиле на юге Бали. С панорамным видом на океан. С в…
€990,000
Вилла 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в Ungasan, Индонезия
Вилла 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
Ungasan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Комплекс люксовых вилл в калифорнийском стиле на юге Бали. С панорамным видом на океан. С в…
€449,000

Параметры недвижимости в Ungasan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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