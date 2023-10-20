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Таунхаусы в Ungasan, Индонезия

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1 объект найдено
Таунхаус 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом в Ungasan, Индонезия
Таунхаус 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл PARQ blue - это виллы на самом"инстаграмном" берегу Бали Мы выбрали лучшее …
€195,000

Параметры недвижимости в Ungasan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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