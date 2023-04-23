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Дома в Ungasan, Индонезия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Ungasan, Индонезия
Дом 3 спальни
Ungasan, Индонезия
€ 712,055
- Комплекс в уникальной закрытой резиденции в привилегированной локации, не имеющей анал…

Параметры недвижимости в Ungasan, Индонезия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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