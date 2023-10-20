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Квартиры в Ungasan, Индонезия

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5 объектов найдено
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€140,445
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€113,874
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€85,406
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Студия 60 м2 + балкон в лофт стиле комплекса Just Residence В стоимость включен базовый п…
€108,560
Квартира 1 спальня в Ungasan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/4
Студия 30 м2 + балкон в лофт стиле комплекса Just Residence В стоимость включен базовый п…
€59,215

Параметры недвижимости в Ungasan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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