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Таунхаусы в Ubud, Индонезия

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
€185,494

Параметры недвижимости в Ubud, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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