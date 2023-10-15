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Жильё в Ubud, Индонезия

дома
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Bangkiang Sidem, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Bangkiang Sidem, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия Предлагаются апартамен…
€199,958
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Bangkiang Sidem, Индонезия
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Bangkiang Sidem, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 162 м²
Этаж 1/1
Дом с 3 спальнями, расположенный в сельской местности восточного Убуда, в окружении пышных д…
€284,000
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
€323,425
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
€185,494
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Bangkiang Sidem, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Bangkiang Sidem, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 355 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия Проект…
€516,295

Параметры недвижимости в Ubud, Индонезия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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