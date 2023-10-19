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26 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
3
3
112 м²
2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€246,727
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
3
3
112 м²
2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€246,727
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
3
3
112 м²
2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€246,727
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
3
3
133 м²
2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
€185,045
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Кв…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
2
90 м²
Таунхаусы в Чангу с 2 спальнями, частным бассейном, в пешей доступности к знаменитому пляжу …
€256,217
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
2
112 м²
Комплекс из 30 таунхаусов с 2-мя спальнями, уютно расположился в респектабельном и тихом рай…
€246,727
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
2
80 м²
Завораживающий комплекс таунхаусов с интерьером в стиле "марокко" в Улувату. Мир Востока…
€332,133
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня
Бали, Индонезия
1
70 м²
Комплекс из 28 вилл на острове Букит, в районе пляжа Бингин. Концепция вдохновлена единств…
€170,811
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
100 м²
Таунхаус на Бали в Убуде. Описание: 2 этажа 3 спальни Бассейн Площадь:Здание - 100 м² Цена…
€198,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
120 м²
Таунхаус на Бали в Убуде. Описание: 2 спальни Бассейн Просторная терраса Площадь:Здание - …
€185,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
112 м²
Таунхаус в новом комплексе в живописном районе Бали в Чангу. Описание: 2 спальни Бассейн 2 …
€260,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бали, Индонезия
3
127 м²
Комплекс современных вилл всего в 1 минуте от пляжа Бату Болонг. Описание: 2 этажа 2 спальн…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
80 м²
Таунхаус на Бали в Улувату. Описание: 2 этажа 2 спальни Бассейн Океан Площадь:Здание - 80 …
€320,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
105 м²
Таунхаус на Бали в Чангу. Описание: 2 этажа 2 спальни Бассейн 6 м2 Ресепшн кофейня Система …
€230,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
2
75 м²
Таунхаус на Бали в Чангу. Описание: 2 этажа 1 спальня Бассейн 6 м2 Ресепшн кофейня Система …
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
165 м²
Таунхаус на Бали в Улувату. Описание: Вид на океан 3 этажа 3 спальни Rooftop Бассейн Площа…
€300,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
127 м²
Горячее предложение! Эксклюзивный вариант трехспального таунхауса площадью 127 м2 с развито…
€280,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
100 м²
Закрытый уникальный комплекс с фантастической инфраструктурой предлагает 3 таунхауса в центр…
€198,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бали, Индонезия
3
140 м²
Предстарт продаж - это всегда уникальная возможность и лучшая точка входа для инвестиций! Т…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
85 м²
Проект планируют возвести до 2 квартала 2024 года. Всего комплекс состоит из трех очередей и…
€297,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Kerobokan Klod, Индонезия
2
3
112 м²
2
❖ Дата постройки: 3-QR 23г. ❖ Расстояние до моря - 10 минут езды до пляжей Batu Belig или…
€246,727
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Kedonganan, Индонезия
3
2
200 м²
2
Двухэтажная вилла в ASAI Viliage с бассейном и 3 комнатами, которые можно использовать как с…
€626,308
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Ungasan, Индонезия
2
1
50 м²
1
Комплекс вилл PARQ blue - это виллы на самом"инстаграмном" берегу Бали Мы выбрали лучшее …
€195,000
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Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
2
1
80 м²
Таунхаус с 2 спальнями с панорамными окнами, впечетлящим видом на кристально чистый океан
€320,000
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Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
2
2
76 м²
2
Доходная политика на Бали, ли, жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангху - Жемчужин…
€213,514
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