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Таунхаусы в Индонезия

Бали
18
Денпасар
3
Таунхаус В архив
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26 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€246,727
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€246,727
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€246,727
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ubud, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
€185,045
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Apuan, Индонезия
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Apuan, Индонезия
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Цена по запросу
Таунхаус 2 спальни в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Таунхаусы в Чангу с 2 спальнями, частным бассейном, в пешей доступности к знаменитому пляжу …
€256,217
Таунхаус 2 спальни в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 таунхаусов с 2-мя спальнями, уютно расположился в респектабельном и тихом рай…
€246,727
Таунхаус 2 спальни в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Завораживающий комплекс таунхаусов с интерьером в стиле "марокко" в Улувату.  Мир Востока…
€332,133
Таунхаус 1 спальня в Бали, Индонезия
Таунхаус 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Комплекс из 28 вилл на острове Букит, в районе пляжа Бингин.  Концепция вдохновлена единств…
€170,811
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Таунхаус на Бали в Убуде. Описание: 2 этажа 3 спальни Бассейн Площадь:Здание - 100 м² Цена…
€198,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Таунхаус на Бали в Убуде. Описание: 2 спальни Бассейн Просторная терраса Площадь:Здание - …
€185,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Таунхаус в новом комплексе в живописном районе Бали в Чангу. Описание: 2 спальни Бассейн 2 …
€260,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 127 м²
Комплекс современных вилл всего в 1 минуте от пляжа Бату Болонг. Описание: 2 этажа 2 спальн…
€350,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Таунхаус на Бали в Улувату. Описание: 2 этажа 2 спальни Бассейн Океан Площадь:Здание - 80 …
€320,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Таунхаус на Бали в Чангу. Описание: 2 этажа 2 спальни Бассейн 6 м2 Ресепшн кофейня Система …
€230,000
Таунхаус 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Таунхаус на Бали в Чангу. Описание: 2 этажа 1 спальня Бассейн 6 м2 Ресепшн кофейня Система …
€190,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Таунхаус на Бали в Улувату. Описание: Вид на океан 3 этажа 3 спальни Rooftop Бассейн Площа…
€300,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Горячее предложение!  Эксклюзивный вариант трехспального таунхауса площадью 127 м2 с развито…
€280,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Закрытый уникальный комплекс с фантастической инфраструктурой предлагает 3 таунхауса в центр…
€198,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Предстарт продаж - это всегда уникальная возможность и лучшая точка входа для инвестиций!  Т…
€250,000
Таунхаус с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Площадь 85 м²
Проект планируют возвести до 2 квартала 2024 года. Всего комплекс состоит из трех очередей и…
€297,500
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Kerobokan Klod, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
❖ Дата постройки: 3-QR 23г. ❖ Расстояние до моря - 10 минут езды до пляжей Batu Belig или…
€246,727
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Kedonganan, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Kedonganan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла в ASAI Viliage с бассейном и 3 комнатами, которые можно использовать как с…
€626,308
Таунхаус 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом в Ungasan, Индонезия
Таунхаус 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл PARQ blue - это виллы на самом"инстаграмном" берегу Бали Мы выбрали лучшее …
€195,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Таунхаус с 2 спальнями с панорамными окнами, впечетлящим видом на кристально чистый океан
€320,000
Таунхаус 2 спальни в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
Доходная политика на Бали, ли, жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангху - Жемчужин…
€213,514

Параметры недвижимости в Индонезия

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