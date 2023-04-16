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Купить недвижимость с бассейном в Индонезия

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4 объекта найдено
Дом 5 спаленв Duri Pulo, Индонезия
Дом 5 спален
Duri Pulo, Индонезия
8 Количество комнат 864 м²
€ 1,650,000
Роскошная высокотехнологичная вилла с жилой площадью 864 кв.м и земельным участком 830 кв.м,…
Дом 2 спальнив Kedonganan, Индонезия
Дом 2 спальни
Kedonganan, Индонезия
3 Количество комнат 122 м² 1/1 Этаж
€ 495,000
Всего 100 м от пляжа Джимбаран с белым песком и 10 минутах езды от аэропорта - новый комплек…
Дом 4 спальнив Kedonganan, Индонезия
Дом 4 спальни
Kedonganan, Индонезия
5 Количество комнат 236 м² 1/1 Этаж
€ 950,000
Всего 100 м от пляжа Джимбаран с белым песком и 10 минутах езды от аэропорта - новый комплек…
Дом 1 спальняв Kedonganan, Индонезия
Дом 1 спальня
Kedonganan, Индонезия
2 Количество комнат 82 м² 1/1 Этаж
€ 345,000
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Регионы с недвижимостью на продажу

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Kuta
Бали
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