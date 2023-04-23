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Дома в Сурабая, Индонезия

2 объекта найдено
Дом 6 спален в Сурабая, Индонезия
Дом 6 спален
Сурабая, Индонезия
6 Количество комнат 6 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 446,087
M O A  V I L L A  R E S O R T  B A L I Виллы от $420 000 Депозит всего $500…
Дом 4 спальни в Сурабая, Индонезия
Дом 4 спальни
Сурабая, Индонезия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 355,067
П Р О Е К Т MADURA V I L L A R E S O R T Э Т О ВИЛЛ НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА 4, СПАЛЬНЫЕ ВИ…

Параметры недвижимости в Сурабая, Индонезия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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