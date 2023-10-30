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Бунгало в Sumba Barat Daya, Индонезия

Бунгало В архив
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1 объект найдено
Бунгало 1 спальня в Kodi, Индонезия
Бунгало 1 спальня
Kodi, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Here at the Redland Property Group we have been working hard behind the scenes to uncover th…
€28,091

Параметры недвижимости в Sumba Barat Daya, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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