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Квартиры-студии с видом на море в Индонезия

West Nusa Tenggara
4
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2 объекта найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kec Ampenan, Индонезия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kec Ampenan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
We are real estate builders in Bali. We realized our first project in 2008 A gated apartm…
€79,212
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
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€167,630

Параметры недвижимости в Индонезия

с видом на горы
недорогая
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