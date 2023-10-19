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Квартиры-студии в Индонезия

West Nusa Tenggara
4
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7 объектов найдено
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€140,445
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€113,874
Студия в Apuan, Индонезия
Студия
Apuan, Индонезия
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Цена по запросу
Студия в Apuan, Индонезия
Студия
Apuan, Индонезия
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Цена по запросу
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kec Ampenan, Индонезия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kec Ampenan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
We are real estate builders in Bali. We realized our first project in 2008 A gated apartm…
€79,712
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
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€167,630
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Денпасар, Индонезия
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Денпасар, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
❖ Дата постройки: 2-QR 24г. ❖ Расстояние до моря - 30 метров до пляжа Double Six Beach …
€237,238

Параметры недвижимости в Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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