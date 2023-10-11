Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Индонезия
  4. Seminyak
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в Seminyak, Индонезия

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни в Бали, Индонезия
Вилла 3 спальни
Бали, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продажа дома из натурального камня, расположенного в Colle sur Loup посреди природы, возле р…
€1,74 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Apuan, Индонезия
Квартира с видом на море, с видом на горы
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ро…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Бали, Индонезия
Вилла 4 спальни
Бали, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Уютная вилла площадью 280 кв.м. в тихом районе Saint Paul de Vence в непосредственной близос…
€2,49 млн
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€216,891
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Таунхаус на Бали в Чангу. Описание: 2 этажа 2 спальни Бассейн 6 м2 Ресепшн кофейня Система …
€229,770
Вилла 3 спальни с террасой, с охраной в Бали, Индонезия
Вилла 3 спальни с террасой, с охраной
Бали, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Новая вилла на стадии строительства, в спокойном районе на возвышенностях Мужен, в современн…
€2,21 млн
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Количество этажей 3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€247,539
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
€131,078
Квартира 1 спальня с Pool, с trenajer в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с Pool, с trenajer
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Расположен на белых утесах Улувату, с невероятным видом на океан. Из комплекса открывается п…
€353,858
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом в Jimbaran, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном и рестораном, Бали, Индонезия Резиденция располагает зоной ко-…
€191,842
Вилла 5 спален с сауной в Бали, Индонезия
Вилла 5 спален с сауной
Бали, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Этаж 2
Продажа современной виллы в идеальном состоянии, после недавней полной реновации, расположен…
€5,53 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с Pool в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с Pool
Canggu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Комплекс располагается в районе Берава, в 500 метрах от океана, в туристическом центре Бали.…
€637,583

Параметры недвижимости в Seminyak, Индонезия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти