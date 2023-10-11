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Квартиры с видом на море в Seminyak, Индонезия

Kerobokan
5
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 4
Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престиж…
€262,758

Типы недвижимости в Seminyak

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Seminyak, Индонезия

с видом на горы
недорогая
элитная
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