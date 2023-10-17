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Квартиры в Seminyak, Индонезия

Kerobokan
4
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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престиж…
€187,910
Квартира 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Комплекс предлагает престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающ…
€705,000
Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Комплекс предлагает престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающ…
€415,000
Квартира 1 спальня с балконом, с Pool, с terrassa в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Комплекс предлагает престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающ…
€259,000

Параметры недвижимости в Seminyak, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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