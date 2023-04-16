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Купить недвижимость с видом на море в Индонезия

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9 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Sanur, Индонезия
VIP
Квартира 1 спальня
Sanur, Индонезия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 3/4 Этаж
€ 441,342
Премиальные апартаменты на побережье Первый Royal комплекс апартаментов на берегу океана,…
Квартира 2 спальнив Sanur, Индонезия
Квартира 2 спальни
Sanur, Индонезия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м² 2/4 Этаж
€ 801,621
Премиальные апартаменты на побережье Первый Royal комплекс апартаментов на берегу океана,…
Квартира 1 спальняв Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1 ванных комнат 50 м² 3/4 Этаж
€ 125,197
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
Квартира 1 спальняв Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1 ванных комнат 42 м² 3/4 Этаж
€ 110,786
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
Квартира 1 спальняв Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1 ванных комнат 32 м² 3/4 Этаж
€ 98,176
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
Дом 2 спальнив Kedonganan, Индонезия
Дом 2 спальни
Kedonganan, Индонезия
3 Количество комнат 122 м² 1/1 Этаж
€ 495,000
Всего 100 м от пляжа Джимбаран с белым песком и 10 минутах езды от аэропорта - новый комплек…
Дом 4 спальнив Kedonganan, Индонезия
Дом 4 спальни
Kedonganan, Индонезия
5 Количество комнат 236 м² 1/1 Этаж
€ 950,000
Всего 100 м от пляжа Джимбаран с белым песком и 10 минутах езды от аэропорта - новый комплек…
Дом 1 спальняв Kedonganan, Индонезия
Дом 1 спальня
Kedonganan, Индонезия
2 Количество комнат 82 м² 1/1 Этаж
€ 345,000
ПРИ ВНЕСЕНИИ ДЕПОЗИТА 30% ДО 30.01.2023-ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 14%, ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ 20%! Всего …
Вилла 1 спальняв Keude Unga, Индонезия
Вилла 1 спальня
Keude Unga, Индонезия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 221 м² 4/1 Этаж
€ 360,279
Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у …

Регионы с недвижимостью на продажу

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Kedonganan
Kuta
Бали
Денпасар
Kerobokan
Seminyak
Восточная Ява
Сурабая
Ачех
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