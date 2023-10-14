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Жильё с видом на море в Sanur, Индонезия

квартиры
7
4 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sanur, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sanur, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 101 м²
Этаж 4/4
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€485,137
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Sanur, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Sanur, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 2/4
❖ Дата постройки: 4-QR 24г. ❖ Расстояние до моря - первая линия пляжа Санур ❖ Прогнози…
€808,562
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море в Sanur, Индонезия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море
Sanur, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 2/4
Премиальные апартаменты на побережье Первый Royal комплекс апартаментов на берегу океана,…
€694,412
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Sanur, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Sanur, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 3/4
Премиальные апартаменты на побережье Первый Royal комплекс апартаментов на берегу океана,…
€466,112
Realting.com
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