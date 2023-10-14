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Квартиры с видом на горы в Sanur, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Sanur, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Sanur, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 2/4
❖ Дата постройки: 4-QR 24г. ❖ Расстояние до моря - первая линия пляжа Санур ❖ Прогнози…
€808,562
Realting.com
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