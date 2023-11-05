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Пентхаусы в Pecatu, Индонезия

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€1,30 млн

Параметры недвижимости в Pecatu, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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