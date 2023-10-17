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Дома в Pecatu, Индонезия

6 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pecatu, Индонезия
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pecatu, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Дизайнерская вилла с полной мебелировкой и декором на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Р…
€232,129
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Вилла с 3 спальнями. Элегантный интерьерс изысканным видом на океан. Роскошь и уют в тихой …
€550,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Таунхаус с 2 спальнями с панорамными окнами, впечетлящим видом на кристально чистый океан
€320,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Вилла с 3 спальнями. Элегантный интерьерс изысканным видом на океан. Роскошь и уют в тихой …
€600,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Вилла с 3 спальнями. Элегантный интерьерс изысканным видом на океан. Роскошь и уют в тихой …
€500,000
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Pecatu, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Pecatu, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивное предложение на рынке недвижимости Бали! Один из самых уникальных и масштаб…
€227,391

Параметры недвижимости в Pecatu, Индонезия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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