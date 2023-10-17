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Квартиры в Pecatu, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Премиальные апартаменты с панорамными окнами, впечетлящим видом на кристально чистый океан
€250,000

Параметры недвижимости в Pecatu, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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