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Жильё в Pecatu, Индонезия

1 объект найдено
Вилла 1 спальня в Pecatu, Индонезия
Вилла 1 спальня
Pecatu, Индонезия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 216,284
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Параметры недвижимости в Pecatu, Индонезия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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