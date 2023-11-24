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Виллы в Nusa Dua, Индонезия

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2 объекта найдено
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Nusa Dua, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
€423,579
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Nusa Dua, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
€327,311
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