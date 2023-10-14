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Дома с видом на море в Nusa Dua, Индонезия

2 объекта найдено
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 5
Площадь 690 м²
Количество этажей 2
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€3,36 млн
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 602 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€2,71 млн
Realting.com
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