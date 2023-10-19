Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Индонезия
  4. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Индонезия

Бали
4
Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
5 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€85,406
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Бали, Индонезия
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Новый Лофт на Бату Болонг, Чангу. 1 спальня. Всего 2 этажа. Кухня гостиная с двуспальным …
€208,769
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Бали, Индонезия
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Апартаменты Премьер, Чангу. $150 000 - цена за первый этаж. $165 000 - цена за второй этаж…
€142,343
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Бали, Индонезия
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Лофт на шорт кате, возле Хоум Кафе, Чангу. $119000. $125000 (двухэтажный). Гардеробная. …
€112,925
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Бали, Индонезия
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Лофт на Бату Болонг. Гардеробная. Панорамные окна. Балкон - терраса. Общая лаунж зона и …
€185,045

Параметры недвижимости в Индонезия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти