Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия

Купить недвижимость с видом на горы в Индонезия

квартиры
8
дома
12
2 объекта найдено
Дом 5 спаленв Kerobokan Klod, Индонезия
Дом 5 спален
Kerobokan Klod, Индонезия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 850 м² Количество этажей 3
€ 1,690,000
Dharma Residence - это элитный комплекс современных дизайнерских вилл премиум-кл…
Квартира 2 спальнив Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни
Canggu, Индонезия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 121 м² 4/4 Этаж
€ 288,223
ЛОКАЦИИ О.БАЛИ Umalas, Canggu. Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медит…

Регионы с недвижимостью на продажу

West Nusa Tenggara
Kedonganan
Kuta
Бали
Денпасар
Kerobokan
Seminyak
Восточная Ява
Сурабая
Ачех
Джакарта

Параметры недвижимости в Индонезия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти