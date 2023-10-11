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Жильё с видом на горы в Матарам, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kuta, Индонезия
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Преимущество раннего инвестирования по привлекательной цене! Новая дизайнерская вилла с 1 сп…
€99,000

Параметры недвижимости в Матарам, Индонезия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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