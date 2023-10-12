Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Индонезия
  4. Lampung
  5. Виллы

Виллы с видом на горы в Lampung, Индонезия

Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Lombok, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Lombok, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Двухэтажная трехкомнатная бамбуковая вилла Naia, идеально подходящая для тех, кто хочет имет…
€172,000
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Lombok, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Lombok, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Coralia - это воплощение пластичности природных материалов в …
€121,000
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Lombok, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Lombok, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Kaia является частью самого необычного и амбициозного проекта…
€84,000

Параметры недвижимости в Lampung, Индонезия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти