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Виллы в Kuta, Индонезия

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2 объекта найдено
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Villa Kamboja, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Villa Kamboja, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Новая готовая вилла от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Прекрасный кли…
€94,301
Вилла 6 спален с балконом, с Pool, с terrassa в Kerobokan Klod, Индонезия
Вилла 6 спален с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Виллы расположены в Бераве, самом популярном районе Бали, в уединенном уголке. Изюминкой ком…
€3,20 млн

Параметры недвижимости в Kuta, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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