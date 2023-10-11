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Таунхаусы в Kuta, Индонезия

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Kerobokan Klod, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
❖ Дата постройки: 3-QR 23г. ❖ Расстояние до моря - 10 минут езды до пляжей Batu Belig или…
€245,181
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Kedonganan, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Kedonganan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла в ASAI Viliage с бассейном и 3 комнатами, которые можно использовать как с…
€622,383

Параметры недвижимости в Kuta, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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