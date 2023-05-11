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Дома с видом на горы в Kuta, Индонезия

1 объект найдено
Дом 5 спален в Kerobokan Klod, Индонезия
Дом 5 спален
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
€ 1,690,000
Dharma Residence - это элитный комплекс современных дизайнерских вилл премиум-кл…

Параметры недвижимости в Kuta, Индонезия

с видом на море
недорогая
элитная
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