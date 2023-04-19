Купить дом в Kuta, Индонезия

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Дом 3 спальни
Kerobokan Klod, Индонезия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
550 м²
Количество этажей 2
€ 738,033
Dharma Residence - это элитный комплекс современных дизайнерских вилл премиум-кл…
Дом 5 спален
Kerobokan Klod, Индонезия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
850 м²
Количество этажей 3
€ 1,690,000
Dharma Residence - это элитный комплекс современных дизайнерских вилл премиум-кл…
Дом 2 спальни
Kedonganan, Индонезия
3 Количество комнат
122 м²
1/1 Этаж
€ 495,000
Всего 100 м от пляжа Джимбаран с белым песком и 10 минутах езды от аэропорта - новый комплек…
Дом 4 спальни
Kedonganan, Индонезия
5 Количество комнат
236 м²
1/1 Этаж
€ 950,000
Всего 100 м от пляжа Джимбаран с белым песком и 10 минутах езды от аэропорта - новый комплек…
Дом 1 спальня
Kedonganan, Индонезия
2 Количество комнат
82 м²
1/1 Этаж
€ 345,000
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Параметры недвижимости в Kuta, Индонезия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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