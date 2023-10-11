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Квартиры в Kuta, Индонезия

Kerobokan
5
Seminyak
5
Квартира В архив
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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с садом в Legian, Индонезия
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с садом
Legian, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонези…
€245,444
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 4
Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престиж…
€262,758
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с бытовой техникой в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с бытовой техникой
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Охраняемый комплекс таунхаусов премиум класса с бассейнами, Бали, Индонезия Предлагаются ст…
€230,000
Квартира 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Комплекс предлагает престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающ…
€705,000
Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Комплекс предлагает престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающ…
€415,000
Квартира 1 спальня с балконом, с Pool, с terrassa в Kerobokan Klod, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Комплекс предлагает престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающ…
€259,000

Типы недвижимости в Kuta

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Kuta, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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