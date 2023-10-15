Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Индонезия
  4. Kuta Selatan
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Kuta Selatan, Индонезия

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Sanur, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Sanur, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 3/4
Премиальные апартаменты на побережье Первый Royal комплекс апартаментов на берегу океана,…
€466,112
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€252,081
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 1/4
Residence Berawa - это Royal комплекс апартаментов в туристическом центре Бали.  Располаг…
€618,312
Квартира 1 спальня в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Лаконичный комплекс из 62 апартаментов с общим инфинити-бассейном. Комплекс расположен в пе…
€171,225
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€356,718
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия Удобства комплекса: спа, зал…
€170,056
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с террасой в Kampung Bali, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Kampung Bali, Индонезия
Комнаты 8
Площадь 864 м²
Роскошная высокотехнологичная вилла с жилой площадью 864 кв.м и земельным участком 830 кв.м,…
€1,65 млн
Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 105 м²
Вилла с садом расположена в деревне Чангу.  Вилла 1+1 площадь 105 кв.м. В числе удобств вилл…
€250,000
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€247,325
Вилла 4 спальни в Бали, Индонезия
Вилла 4 спальни
Бали, Индонезия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
Виллы на 4 спальни, с бассеном. Комплекс на утесе, с видом на океан в живописном Улувату (Б…
€523,187
Квартира 2 спальни в Бали, Индонезия
Квартира 2 спальни
Бали, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 204 м²
Первый ROYAL комплекс апартаментов на первой линии  океана, в лучшем и престижном месте для …
€694,412
Вилла 6 спален с террасой в Бали, Индонезия
Вилла 6 спален с террасой
Бали, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 3
Красивая вилла, идеально расположенная на фешенебельном полуострове Кап д’Антиб, недалеко от…
€10,05 млн

Параметры недвижимости в Kuta Selatan, Индонезия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти