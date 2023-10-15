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Жильё с видом на море в Kuta Selatan, Индонезия

Ungasan
17
Pecatu
7
Benoa
5
Nusa Dua
5
Jimbaran
4
11 объектов найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Balangan, Индонезия
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Balangan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 625 м²
Количество этажей 3
  New Premium Villa With Ocean View In Balangan Bali For Sale Jimbaran, Bali, Indonesi…
€1,41 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Южной Куте, Бали, Индонез…
€312,404
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€570,749
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€523,187
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€475,625
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Студия 60 м2 + балкон в лофт стиле комплекса Just Residence В стоимость включен базовый п…
€108,823
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Balangan, Индонезия
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Balangan, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами,…
€753,905
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 5
Площадь 690 м²
Количество этажей 2
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€3,36 млн
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 602 м²
Количество этажей 2
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€2,71 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 171 м²
Этаж 3/3
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€315,815
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
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€220,690

Типы недвижимости в Kuta Selatan

квартиры
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Параметры недвижимости в Kuta Selatan, Индонезия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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