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Многоуровневые квартиры в Kuta Selatan, Индонезия

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€85,015

Параметры недвижимости в Kuta Selatan, Индонезия

недорогая
элитная
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