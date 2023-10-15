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Дома с видом на море в Kuta Selatan, Индонезия

Ungasan
12
Pecatu
6
6 объектов найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Balangan, Индонезия
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Balangan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 625 м²
Количество этажей 3
  New Premium Villa With Ocean View In Balangan Bali For Sale Jimbaran, Bali, Indonesi…
€1,41 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€570,749
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€523,187
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€475,625
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 5
Площадь 690 м²
Количество этажей 2
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€3,36 млн
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 602 м²
Количество этажей 2
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€2,71 млн

Типы недвижимости в Kuta Selatan

виллы

Параметры недвижимости в Kuta Selatan, Индонезия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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