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Дома в Kuta Selatan, Индонезия

Pecatu
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Ungasan
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2 объекта найдено
Вилла 1 спальня в Pecatu, Индонезия
Вилла 1 спальня
Pecatu, Индонезия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 216,284
Эксклюзивное предложение на рынке недвижимости Бали! Один из самых уникальных и масштаб…
Дом 3 спальни в Ungasan, Индонезия
Дом 3 спальни
Ungasan, Индонезия
€ 712,055
- Комплекс в уникальной закрытой резиденции в привилегированной локации, не имеющей анал…

Параметры недвижимости в Kuta Selatan, Индонезия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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