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Квартиры в Kuta Selatan, Индонезия

Ungasan
5
Benoa
3
Nusa Dua
3
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11 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Южной Куте, Бали, Индонез…
€312,404
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€139,803
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€113,354
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/3
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€85,015
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Студия 60 м2 + балкон в лофт стиле комплекса Just Residence В стоимость включен базовый п…
€108,064
Квартира 1 спальня в Ungasan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/4
Студия 30 м2 + балкон в лофт стиле комплекса Just Residence В стоимость включен базовый п…
€58,944
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Balangan, Индонезия
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Balangan, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами,…
€753,905
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом в Jimbaran, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном и рестораном, Бали, Индонезия Резиденция располагает зоной ко-…
€179,107
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 171 м²
Этаж 3/3
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€313,613
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
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€219,151
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Премиальные апартаменты с панорамными окнами, впечетлящим видом на кристально чистый океан
€250,000

Типы недвижимости в Kuta Selatan

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Kuta Selatan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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