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Жильё в Kerobokan, Индонезия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Kerobokan Klod, Индонезия
VIP
Дом 3 спальни
Kerobokan Klod, Индонезия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 550 м² Количество этажей 2
€ 735,636
Dharma Residence - это элитный комплекс современных дизайнерских вилл премиум-кл…
Дом 5 спален в Kerobokan Klod, Индонезия
Дом 5 спален
Kerobokan Klod, Индонезия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 850 м² Количество этажей 3
€ 1,690,000
Dharma Residence - это элитный комплекс современных дизайнерских вилл премиум-кл…
Realting.com
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