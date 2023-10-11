Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Индонезия
  4. Kedonganan
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с бассейном в Kedonganan, Индонезия

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Комплекс из 50 современных односпальных апартаментов, расположенных на 4-х этажах, в самой т…
€169,741
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€175,864
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€479,990
Вилла 3 спальни в Бали, Индонезия
Вилла 3 спальни
Бали, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Утопающий в зелени комплекс белоснежных вилл в закрытой охраняемой резиденции, с крупнейшим …
€763,834
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с children gardern в Bumbangku, Индонезия
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с children gardern
Bumbangku, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Бутик резорт KUARA на острове Ломбок (он находится в 35 минутах на самолете от Бали и там ес…
€580,798
Вилла 6 спален с лифтом в Бали, Индонезия
Вилла 6 спален с лифтом
Бали, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Продажа виллы на возвышенностях Cannes с панорамным видом на море, окрестности и горы. Жила…
€15,22 млн
Вилла 10 спален с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 10 спален с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 4
Продажа виллы в стиле Бель Эпок жилой площадью 1000 кв.м. и участком 5 500 кв.м. Вилла распо…
€9,68 млн
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€212,176
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Шикарная вилла с 1 спальней и 2 ванными комнатами в средиземноморском стиле, расположенная в…
€93,885
Дом в Apuan, Индонезия
Дом
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ви…
Цена по запросу
Вилла 6 спален с баней в Бали, Индонезия
Вилла 6 спален с баней
Бали, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 425 м²
Количество этажей 3
Продажа и аренда новой 4х-этажной виллы в современном стиле, жилой площадью 425 кв.м., распо…
€4,84 млн
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 602 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€2,68 млн

Параметры недвижимости в Kedonganan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти