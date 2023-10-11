ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Индонезия
Kedonganan
Таунхаусы
Таунхаусы с видом на море в Kedonganan, Индонезия
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
2
162 м²
1/4
Residence Berawa - это Royal комплекс апартаментов в туристическом центре Бали. Располаг…
€612,953
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой
Бали, Индонезия
3
3
180 м²
2
Аренда и продажа виллы в Теуль-сюр-Мер с панорамным видом на море и побережье, в 5 минутах х…
€2,20 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
1
1
45 м²
Дизайнерские апартаменты с 1 спальней и видом на горы в комплексе, расположенном в самом сер…
€131,297
4
Рекомендовать
2
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с children gardern
Bumbangku, Индонезия
1
1
65 м²
Бутик резорт KUARA на острове Ломбок (он находится в 35 минутах на самолете от Бали и там ес…
€273,961
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Бали, Индонезия
3
3
186 м²
4
Продажа апартаментов в элитном районе Канн, в 20 минутах ходьбы до моря и бульвара Круазет, …
€1,97 млн
Рекомендовать
Дом
Tibubeneng, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ви…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 5 спален с лифтом, с сауной
Бали, Индонезия
5
5
383 м²
Вилла в стиле провансаль в закрытом домене с видом на море и с выходом к небольшой скрытой б…
€6,48 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Бали, Индонезия
2
2
111 м²
Апартаменты с панорамным видом на море, расположены в Гольф Жуан, в 100 метрах от берега мор…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
1
1
83 м²
Комплекс предлагает престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающ…
€258,022
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
2
61 м²
Комплекс апартаментов Premium класса для жизни и инвестиций в привилегированной локации райо…
€249,750
Рекомендовать
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бали, Индонезия
1
1
75 м²
1
Строящаяся Вилла в районе Улувату. Срок готовности 2023 год. Хотите получить консультацию…
€246,831
Рекомендовать
Квартира
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! За…
Цена по запросу
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Kedonganan, Индонезия
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL