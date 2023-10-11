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Квартиры с видом на море в Kedonganan, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с садом в Legian, Индонезия
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с садом
Legian, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонези…
€245,444

Параметры недвижимости в Kedonganan, Индонезия

с видом на горы
недорогая
элитная
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